Во Вьетнаме частный инвестор построил международный аэропорт

Ханой, , 12:24 — REGNUM В северной части Вьетнама в провинции Куанг Нинь открылся новый международный аэропорт Ван Дон. Об этом сообщает 18 января Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Построенный на деньги частного инвестора хаб, расположенный невдалеке от бухты Халонг, начал работу в начале января 2019 года. Отмечается, что воздушная гавань ориентирована на прием рейсов из Китая, Южной Кореи, Японии, Малайзии, Камбоджи и Сингапура. Кроме того, на аэропорт замкнуты внутренние рейсы авиакомпаний Вьетнама.

Сообщается, что частные инвестиции в проект составили около $310 млн. Строительство продолжалось два года, подчеркнули в организации. По расчетам экспертов, аэропорт через десять лет будет обслуживать 5 млн пассажиров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лондонский международный аэропорт Хитроу в 2018 году признан наиболее загруженной воздушной гаванью Европы. В минувшем году через британский хаб прошли более 80 млн пассажиров.

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