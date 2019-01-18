Якутия за неделю: на нефть денег нет

Якутск, , 12:27 — REGNUM В Якутии на этой неделе активно обсуждались пожар, который оставил без жилья более 50 человек, причины перевода котельных с нефти на уголь, возможность отмены антиалкогольных законов, приговор экс-главе Нюрбинского района и трудоустройство известных в республике людей. О чём писали региональные СМИ — в обзоре ИА REGNUM.

Мэр Якутска вынуждена оправдываться за своих сотрудников

12 января пожар в многоквартирном доме 17-го квартала Якутска оставил без жилья около 60 горожан, один человек погиб. Пока люди жаловались на работу пожарных и приходили в себя после случившегося, мэрия оправдывалась и пыталась найти механизмы оказания помощи попавшим в беду людям. По информации YAKUTIA.INFO, жильцы пожаловались на грубое отношение к ним со стороны сотрудников горадминистрации, а именно на руководителя ГО и ЧС Виталия Бобинова. По словам экстренно эвакуировавшихся из своих квартир жильцов, им не предоставили тёплый автобус, аргументировав это тем, что они о такой помощи не попросили. Проблемой оказалось и получение справок о пожаре — людям не давали внятных ответов и заставляли ждать без объяснения причин.

Мэр Сардана Авксентьева заявила, что ей стыдно за поведение Бобинова и обещала провести с ним беседу. Замечания на бумажную работу с пострадавшими от пожара в мэрии также обещали учесть. В ближайшее время люди получат материальную помощь, оперативно восстановленные по поручению мэрии документы.

«Конечно, всех интересовал вопрос о том, на что могут претендовать жильцы сгоревшего дома. Дали разъяснения. Здесь есть свои нюансы, поэтому каждую отдельную семью будем рассматривать индивидуально, никого не оставим без внимания. Нуждающимся будет предоставлено жильё в маневренном фонде до окончательного разрешения вопроса по существу», — поясняла Сардана Авксентьева.

Коммунальщики Якутии уходят от закупок дорогого нефтяного топлива

Рост цен на нефтепродукты станет причиной перехода котельных в нескольких районах Якутии на угольное топливо. Об этом в интервью ЯСИА заявил генеральный директор ГУП ЖКХ Виктор Омуков, по его словам, возврат к закупкам угля объясняется намерением «уйти от закупок дорогого нефтяного топлива».

По словам Омукова, в 2017 году затраты на нефтяное топливо составили 19 тысяч рублей за тонну, то в 2018-м — свыше 30 тысяч рублей. С учётом расходов на доставку в труднодоступные поселения затраты на 1 тонну нефти вырастают до 45−50 тысяч рублей.

«Мы в прошлом году на 2,5 млрд рублей закупили нефти. Это очень большая сумма. Если мы хотя бы 800 млн рублей пустим на строительство котельных и закупку местных углей, тогда значительно уменьшим кредиты на нефть», — сказал Виктор Омуков.

Четыре года за попытку отстоять акции

Судебный процесс по делу главы Нюрбинского района Якутии Бориса Попова, которое СМИ считают заказным, завершился. Суд приговорил экс-чиновника к четырём годам условно, признав его виновным в превышении должностных полномочий, пишет ЯСИА. Доказать смогли его вину только по одному эпизоду, по второму дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Бориса Попова сочли виноватым в том, что он перечислил аванс подрядчику строительства школы в селе Кюндядя. То, что нарушения были также допущены при возведении стадиона в городе Нюрба, обвинение доказать не смогло. Часть доказательств по делу была признана недопустимыми. Борис Попов намерен обжаловать приговор, он не признаёт свою вину и считает возбуждённое в отношении него дело заказным.

Напомним, уголовное преследование главы Нюрбинского района началось после того, как он в присутствии депутатов Госсобрания республики высказался против продажи 10% акций компании АЛРОСА-Нюрба. Эти ценные бумаги были проданы без учёта мнения народных избранников, а в отношении Бориса Попова было возбуждено уголовное дело.

«Давайте отменим закон, потому что Минпред так захотел»

В Якутии на этой неделе обсуждались также перспективы отмены антиалкогольных законов, действующих в республике. Напомним, что в регионе разрешено продавать алкоголь с 14:00 до 20:00 по местному времени, запрещена торговля спиртным в жилых домах и продажа алкогольных напитков в учреждениях общественного питания, кроме ресторанов. Предприниматели уже неоднократно называли эти меры неэффективными, так как запреты постоянно нарушаются — привозящими спиртное на дом бутлегерами, и владельцами лже-кафе.

Читайте также: Купить алкоголь в Якутске ночью так же просто, как сходить за хлебом

Министр по делам предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких намерена выяснить, насколько эти меры влияют на снижение алкоголизации населения региона.

«Если же говорить о том, снизилась ли алкоголизация населения, то тут нужно смотреть статистику. Я отправила запросы в правоохранительные органы и в Минздрав, надеюсь, коллеги мне ответят, и я посмотрю. Однобоко смотреть на ситуацию нельзя. Я не могу сказать: «Давайте завтра отменим закон, потому что Минпред так захотел». Мы будем решать коллегиально с другими ведомствами», — цитировало министра News.Ykt.ru.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что время продажи алкоголя в республике могут продлить до 22:00.

Миллионы за вред водоёмам

В Якутии привлекли к ответственности за загрязнение реки добывающую золото компанию. Отработанную после промывки золота воду сотрудники фирмы «Норд Голд» сливали в ручей Рэдерга, который впадает в реку Алдан — источник питьевой воды. Министр экологии Сахамин Афанасьев рассказал ИА Тайгапост, что компания должна будет заплатить за вред водоёмам несколько миллионов рублей.

«На сегодняшний день Министерством произведен расчёт ущерба, причинённого водному объекту, на сумму 3,6 млн. рублей, готовится претензионное письмо о добровольном возмещении ущерба», — сообщил министр.

Сахамин Афанасьев пояснил, что эта сумма назначена только по первому факту загрязнения рек, а по второму ущерб только подсчитывается, но уже назначен штраф — 43 тыс. рублей. Аналогичное взыскание за первое загрязнение, напомнил он, составляло 93 тыс. рублей. Кроме того, лицензия компании на пользование недрами Якутии приостановлена.

«Не боюсь начальников»

В Якутии также обсуждалось трудоустройство двух известных в республике людей — экс-директора авиакомпании «Якутия» Ольги Фёдоровой и волонтёра Антона Васильева. ИА SakhaLife сообщало, что Ольга Фёдорова теперь работает советником председателя Госсобрания Якутии Петра Гоголева.

«Вероятно, эту работу Ольга Николаевна рассматривает как временную. Ведь она привыкла работать самостоятельно, и на более ответственных и высокооплачиваемых постах — генеральным директором авиакомпании «Якутия», первым заместителем генерального директора АК «Якутскэнерго», министром экономики», — отмечает издание.

ИА SakhaDay пишет о том, что известный в республике волонтёр Антон Васильев отказался от работы, предложенной ему в мэрии, хотя ранее заявлял, что нуждается в трудоустройстве. Антон Васильев поблагодарил за предложение и извинился за то, что не принял его.

«Я не боюсь работы. Как ни крути, уже 9 лет я добровольный дворник, не боюсь начальников. Если я буду работать только в одном округе, то у меня не будет времени на уборку мусора в других округах. А так весь город и во всех округах убираю. Может в будущем заключу договор с окружной администрацией. Надо уважать себя! Добровольчество — это мой выбор», — пояснил волонтёр.