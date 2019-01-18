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Индия оштрафовала Volkswagen за превышение норм выбросов

Экономика

Суд Индии по вопросам загрязнения окружающей среды постановил, что Volkswagen должен выплатить штраф за превышение норм выбросов

Нью-Дели, 18 января 2019, 19:05 — REGNUM  17 января Национальный зеленый трибунал Индии обязал производителя автомобилей Volkswagen выплатить штраф в размере 1 млрд. рупий (14 млн. долларов) за превышение предельных значений выбросов вредных веществ в атмосферу.

Сообщается, что эта сумма должна быть выплачена в срок до 18 января.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в случае неуплаты, суд пригрозил карательными мерами, которые могут заключаться в аресте главы филиала компании в Индии, а также в конфискации имущества фирмы.

Причиной нарушения является превышение компанией допустимого объема выбросов оксида азота, который способен нанести ущерб здоровью, является причиной некоторых заболеваний сердца и легких.

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Зарубежная хроника
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