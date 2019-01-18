«Грабёж людей» – экономист Михаил Делягин о политике государства в РФ

Москва, , 12:08 — REGNUM Политика властей РФ, заключающаяся в том, чтобы сделать жизнь людей невыносимой, приносит свои плоды, что и отражается в потребительских ожиданиях населения, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о снижении потребительских ожиданий в России в IV квартале 2018 года.

«Потребительские ожидания зависят от жизни людей, которым свойственно экстраполировать в будущее свою сегодняшнюю и вчерашнюю жизнь и ожидать завтра того же, что было прежде, и того, что есть уже, — сказал Делягин. — Поэтому индекс потребительских ожиданий отражает не то, что будет, а то что происходит с людьми в данном конкретном четвёртом квартале, — а в четвертом квартале продолжилось обнищание абсолютного большинства граждан РФ. Продолжалось снижение реальных доходов».

При этом, по словам Делягина, то, что Росстат публикует такую статистику, которая потом опровергает его собственные бравурные рапорты, это большой плюс Росстату.

«Там, судя по всему, ещё остались специалисты, — сказал экономист. — По данным исследовательского холдинга «Ромир», потребительские предновогодние расходы жителей РФ были минимальными за четыре прошлых года. То есть политика государства, заключающаяся в грабеже людей и в том, чтобы довести их до революции и сделать жизнь людей невыносимой и невозможной, — эта политика приносит свои плоды, что и отражается в потребительских ожиданиях граждан».

Напомним, что, по данным Росстата, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале 2018 г. по сравнению с III кварталом 2018 г. снизился на 3% пункта. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу снизился на 2%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, не изменилась, а вот доля негативных оценок увеличилась до 35%.

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