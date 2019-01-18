Пострадавшие от потопа забайкальцы получили копейки за погибший урожай

Чита, , 11:54 — REGNUM Жительница села Александровка Читинского района Забайкальского края Людмила Гомоюнова получила всего чуть более тысячи рублей за пропавший в ходе летнего наводнения урожай картофеля. Об этом пишет «Вечорка».

"Картофельное поле у меня занимало 11 соток. Комиссия по оценке ущерба от наводнения оценила мой будущий урожай в 9 тысяч рублей. Но в итоге компенсация по линии Минсельхоза РФ составила лишь 1 тысячу 224 рубля. Это что?» — возмутилась жительница Александровки.

По её словам, аналогичная история произошла и с другой жительницей села:

«Бабушка Брагина вместо обещанных 5 тысяч рублей получила по почте всего 814 рублей».

Судя по публикации «Заб.ру», в случае с выплатой компенсаций за пострадавшее жильё ситуация повторяется. На вопрос врио губернатора Забайкалья Александра Осипова по поводу разницы в заявленной и согласованной на федеральном уровне суммы, прозвучавший в ходе состоявшегося сегодня, 18 января, заседания правительства края, министр финансов региона Марина Кириллова ответила, что причина, возможно, в некачественном оформлении документов на объекты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнейшее наводнение накрыло Забайкалье в июле 2018 года. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и разрушили десятки мостов, затопили тысячи домов. Однако режим ЧС в регионе был введён только тогда, когда большая вода вплотную подшила к Чите. Устранять последствия потопа и помогать пострадавшим чиновники тоже не слишком торопились.