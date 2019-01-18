Дефицит КНДР в торговле с Китаем достиг рекордной отметки

Пхеньян, , 19:28 — REGNUM Северная Корея продолжает торговать с Китаем, несмотря на международные санкции и резолюции Совета Безопасности ООН. При этом торговый дефицит достиг рекордного объёма по итогам 2018 года и составил 1,97 миллиардов долларов, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные таможенной службы Китая. Впрочем, ограничительные меры всё же возымели эффект: экспорт из КНДР в Китай сократился на 88% и едва достиг 210 миллионов долларов — наихудший показатель с 2001 года. Импорт также сократился, но не столь значительно — на 33% и составил 2,18 млрд долларов. Для сравнения — в 2017 году дефицит в двусторонней торговле был 1,6 млрд долларов. Таможенная служба КНР подчеркнула, что падение экспорта и импорта объясняется строгим соблюдением Китаем резолюций Совета Безопасности. В частности, с февраля 2018 года был прекращён импорт северокорейского угля, минерального сырья, морепродуктов и текстиля — главных экспортных товаров КНДР. «Чосон Ильбо» утверждает, что из-за резкого сокращения внешней торговли в Северной Корее без работы остались десятки тысяч человек — в основном торговцы на рынках, водители и рабочие.