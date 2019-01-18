Строители Крымского моста начали укладывать железнодорожные пути

Симферополь, , 11:47 — REGNUM Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути. Об этом сообщает информационный центр проекта «Крымский мост». Общая протяжённость двупутной дороги, которая свяжет мост с железнодорожной сетью Крыма, составит 18 км.

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Уточняется, что на сегодня готово уже 1,5 км станционных путей. Кроме того, на сегодняшний день более чем на 90% завершён монтаж пролётных строений.

Как заверил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, строительство подходов и железнодорожной части Крымского моста идёт по графику. Завершить их планируется в ранее обозначенные сроки — в декабре 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожная часть Крымского моста должна быть запущена в декабре 2019 года. Строительство обойдётся почти в 20 млрд рублей. При этом ранее был утверждён контракт на 16 млрд рублей, однако в конце декабря согласно распоряжению правительства РФ стоимость работ выросла на 2,9 млрд рублей — до 19,9 млрд рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста. Всего было установлено 307 конструкций.

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