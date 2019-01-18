Прогноз: правительству РФ не удержать роста цен на бензин

Москва, , 12:07 — REGNUM Перед Новым годом властям РФ удалось сдержать рост цен на топливо за счёт административного давления на нефтяные компании, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 18 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте потребительских цен на бензин в период с 9 по 14 января 2019 года.

«С вероятностью 80% правительство РФ не сумеет удержать рост цен на бензин, — убежден Хестанов. — То торможение роста цен, которого удалось добиться перед Новым годом, было достигнуто искусственно, за счёт административного давления на нефтяные компании. Понятное дело, что такие возможности довольно ограниченные. До бесконечности сдерживать цены таким образом невозможно, поскольку если это делать долго, возникнет дефицит топлива, что ещё более негативно, чем рост цен. Поэтому, скорее всего, сейчас идёт просто закономерный процесс, и в след за торможением цен перед Новым годом мы видим ускорение этого роста».

Также экономист уточнил, что рост цен на топливо разгоняет инфляцию по тем товарным группам, где товар является достаточно дешёвым.

«Чем дешевле товар, тем сильнее транспортные расходы влияют на его конечную цену для потребителя, — объяснил экономист. — Те товары, которые стоят дорого, почти не почувствуют подорожания бензина, которое, в свою очередь, если и разгонит инфляцию, то меньше чем 1%. Обычно рост цен на топливо ведёт к тому, что транспортные компании стараются оптимизировать свою логистику и использовать резервы. Насколько они велики, сейчас сказать невозможно. Скорее всего, мы это определим не раньше середины 2019 года».

Напомним, что, по данным Росстата, с 9 по 14 января потребительские цены на бензин в среднем по РФ выросли на 0,3% по сравнению с периодом с 1 по 9 января. На 14 января средняя потребительская стоимость 1 литра бензина составила 43,71 рубля. Как отмечает Росстат, более всего бензин подорожал в Красноярске — на 1,0%, Омске и Иваново — на 0,9%, Новосибирске — на 0,8%.

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