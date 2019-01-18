Hyundai отзовёт 168 тысяч автомобилей, проданных в США

Сеул, , 18:34 — REGNUM Крупнейшие южнокорейские автопроизводители — Hyundai Motor и входящая в её состав Kia Motors — объявили о готовящемся отзыве 168 тысяч автомобилей, проданных на территории США. Причиной такого шага стали дефекты в топливной системе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Во всех автомобилях, подлежащих отзыву, бесплатно заменят топливные трубки, а также обновят программное обеспечение, которое управляет работой двигателя. Также производители продлят гарантию на некоторые части автомобилей. Кроме того, Hyundai установит инновационные сенсоры, способные регистрировать вибрации двигателя или неполадки в работе карданного вала.

Это уже не первый случай массового отзыва автомобилей из-за возможных проблем: с 2015 по 2017 год компания отремонтировала в общей сложности свыше миллиона автомобилей с конструктивными дефектами. Впрочем, подобные мероприятия не оказывают негативного влияния на продажи компании, которая занимает 5 место в мире.