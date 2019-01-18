Mercedes начинает в Южной Корее продажу электрокаров и гибридов

Сеул, , 20:18 — REGNUM Немецкий концерн Mercedes-Benz в 2019 году выпустит новую модель электрокара и четыре модели с гибридным двигателем. По расчетам компании, такой шаг позволит завоевать бóльшую долю рынка Республики Корея и составить конкуренцию местным производителям, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Mercedes-Benz.

В частности, речь идёт о кроссовере EQC с полностью электрическим двигателем и нескольких версиях классических моделей с электрическим и бензиновым двигателями. Также немецкий конгломерат анонсировал девять новых моделей с бензиновыми и дизельными двигателями с пониженными показателями выбросов в атмосферу. В целом, Mercedes-Benz стремится выпускать более экологичную продукцию и соответствовать высоким стандартам по охране окружающей среды. В Южной Корее же в последние годы растёт популярность гибридных и электрических автомобилей, а в будущем большую долю рынка займут и автомобили на водородном топливе.

По итогам 2018 года немецкий концерн возглавил список наиболее успешных зарубежных автопроизводителей: в Южной Корее было продано 70 780 машин, что на 2,8% выше, чем в 2017 году.