Пятница, 18 Января 2019 года
20:18:56 МСК

Mercedes начинает в Южной Корее продажу электрокаров и гибридов

Экономика

Экологически чистые автомобили становятся в Южной Корее все популярнее

Сеул, 18 января 2019, 20:18 — REGNUM  Немецкий концерн Mercedes-Benz в 2019 году выпустит новую модель электрокара и четыре модели с гибридным двигателем. По расчетам компании, такой шаг позволит завоевать бóльшую долю рынка Республики Корея и составить конкуренцию местным производителям, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Mercedes-Benz.

В частности, речь идёт о кроссовере EQC с полностью электрическим двигателем и нескольких версиях классических моделей с электрическим и бензиновым двигателями. Также немецкий конгломерат анонсировал девять новых моделей с бензиновыми и дизельными двигателями с пониженными показателями выбросов в атмосферу. В целом, Mercedes-Benz стремится выпускать более экологичную продукцию и соответствовать высоким стандартам по охране окружающей среды. В Южной Корее же в последние годы растёт популярность гибридных и электрических автомобилей, а в будущем большую долю рынка займут и автомобили на водородном топливе.

По итогам 2018 года немецкий концерн возглавил список наиболее успешных зарубежных автопроизводителей: в Южной Корее было продано 70 780 машин, что на 2,8% выше, чем в 2017 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить