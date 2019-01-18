Европейские ценности пришли! Весь Киев шокирован новыми платежками за газ

Андрей Стеценко, , 14:13 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 января (последняя доступная на сегодня статистика) составили 12,644 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 3 декабря сократились на 3,243 млрд кубометров — весь декабрь и начало января на Украине выдались непривычно холодными.

Это доказывает и сравнительная статистика. Скажем, 16 января прошлого года в хранилищах находилось 13,76 млрд кубометров, хотя запасы газа перед началом отопительного сезона 2018/2019 и 2017/2018 были примерно равными.

Пока об этом говорить, несомненно, рано, однако если в январе и феврале погода будет такой же морозной, то Украине грозит повторение ситуации, сложившейся в марте 2018 года. Напомним, максимальная суточная выдача из ПХГ Украины в систему непостоянна и зависит от запасов газа (чуть более 1% от запасов). Т. е. чем ниже остаются запасы — тем меньше можно поднимать из хранилищ. Прежде это решалось практикой отбора необходимого объёма из экспортной трубы и взаимозачётами (скажем, отобранный объём Украина потом возвращала обратно в «трубу» из ПХГ на Западной Украине). Однако после перехода Украины на так называемый «виртуальный реверс» схема больше не применяется.

Транзит российского газа через Украину в 2018 году сократился до 86,77 млрд кубометров (—7,1%), сообщает «Укртрансгаз». Впрочем, это падение на фоне прошлого года, а также по сравнению с объёмами транзита на начало десятилетия. Однако показатели выше (иногда ощутимо), чем было прокачано по украинскому маршруту в любой из годов за период 2012—2017 гг. Ситуация связана с ростом спроса на российский газ в Европе.

Сокращение транзита наверняка стало одной из причин падения чистой прибыли «Нафтогаза Украины» (УТГ входит в его структуру). Данных за весь прошлый год пока нет, однако известно, что за 6 месяцев 2018 года чистая прибыль компании сократилась весьма серьезным образом — с 27,7 до 11 млрд грн, сообщает министерство экономического развития.

Член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук уверен, что по окончании действия транзитного контракта (истекает в нынешнем году) функция определения объёмов прокачки по украинскому маршруту и вовсе перейдёт к европейским компаниям.

«Я видел заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что они будут бороться за то, чтобы газ продавался на восточной границе Украины и России. Однако этот вопрос вчерашнего дня. Его давно решили. Наверное, Украина будет сотрудничать с тремя европейскими компаниями, которые будут забирать газ на границе Украины и России, а затем транзитировать его через Украину в Европу… Фактически европейские компании будут решать, сколько газа они будут получать через Украину», — комментирует ситуацию специалист.

Компания «Укргаздобыча» в минувшем году поставила 25-летний рекорд газодобычи — 15,5 млрд кубометров (+250 млн кубометров к добыче 2017 года). Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев (УГД также входит в структуру «Нафтогаза»). Впрочем, несмотря на все победные реляции, никакого рывка с газом собственной добычи на Украине не случилось — итоговые цифры достаточно скромные и практически не отличаются от добычи во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковича.

В МВФ ещё раз напомнили Украине, а заодно и украинцам, об обязательстве, взятом её правительством: еще больше повысить стоимость газа для бытовых потребителей, на 15% от текущего значения, т. е. примерно до 9,83 грн/кубометр. Со своей стороны это признал министр социальной политики Андрей Рева:

«С 1 ноября 2018 года [тариф для бытовых потребителей составляет] 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ формального расчета».

Напомним, на 100% уровень нынешнее правительство Украины собиралось выйти с 1 января 2020 года (однако поскольку в 2019 году в стране пройдут президентские и парламентские выборы, ситуация с этим соглашением может в корне измениться).

«МВФ может в рамках меморандума выставлять условия касательно цены на газ, потому что они понимают, что высокая цена на газ — это источник налогов и расчетов с ними. Поэтому это будет политическая договоренность новой власти, нового президента с МВФ об изменении этой системы координат и этого меморандума», — комментирует грядущее повышение бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

Кризис ЖКХ

Столичные жители были неприятно удивлены по окончании новогодних праздников: в квитанциях обнаружились совсем непраздничные цены на отопление. Скажем, за отопление однокомнатной квартиры в Киеве площадью 40 кв. м. предлагается выложить порядка 3 тыс. грн (более 7300 рублей). Цены, конечно, разнятся, однако многие заметили, что цифры в квитанциях примерно вдвое выше, чем в прошлом месяце. Списать это на погоду не выйдёт — ноябрь выдался в Киеве примерно таким же холодным, как и декабрь.

По городу поползли слухи о том, что поставщик тепла (коммунальная компания «Киевтеплоэнерго») попросту расписывает на жильцов долги их соседей. Причина появления такой информации — в новациях, вступивших в силу с новым отопительным сезоном. Как уже сообщалось, работники газоснабжающих предприятий получили право отключать потребителей даже в мороз. Поэтому версия о чужих долгах вполне рабочая.

Ещё одна версия — изменение нормативных показателей потребления газа для жильцов многоквартирных домов. Для тех, кто не установил счётчик на тепло, такой тариф составлял 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Вернее, составлял до недавнего времени. Однако 27 ноября 2018 года Верховный суд Украины отменил действие этих норм потребления. И в квитанциях за декабрь облгазы выставляли счета исходя из нормы в 9,8 кубометров топлива — т. е. более ранней нормы потребления.

В связи с этим Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже пригрозила 20 облгазам внеплановыми проверками и штрафами. В этом орган опирается на слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана:

«Первое — платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен — это второе. И третье — всё остальное — мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю».

Однако проверки — дело долгое, а вот оплатить квитанции с суммами в 2−3 раза выше ожидаемых украинцам придётся уже сегодня, чтобы не остаться с холодными батареями. Так что Гройсман совершенно прав, речь идёт о мошенничестве. Правда, правительство, давшее возможность облгазам отключать потребителей по своему усмотрению, виновато в этом мошенничестве не менее остальных участников схемы.

Напоследок отметим, что ещё не вошли в силу новые тарифы на отопление (повышение было отложено правительством на 1 января 2019 г.). Т. е. цифры в квитанциях за будущий месяц должны быть ещё веселее.

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Электроэнергия

По состоянию на 14 января запасы угля на Украине составляли 1,233 млн тонн, т. е. за декабрь и половину января они сократились на 518 тыс. тонн. Как уточнили в Минэнерго, этот показатель примерно на 38% ниже, чем на ту же дату год назад.

«7 пятниц на неделе»: правительство передумало приватизировать ТЭЦ в Херсоне, Каменке, Кривом Роге и Северодонецке. Такое решение было принято 16 января на совещании Кабмина. При этом пакеты акций облэнерго в Тернополе, Запорожье, Харькове, Николаеве и Хмельницком в этом списке сохранились. Причиной такого решения стали обращения горсоветов в адрес правительства с просьбой передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

«Это правильно, это профессионально… Снизится себестоимость [производства тепловой энергии — Ред.], когда всю производственную базу объединить в единую систему», — отреагировал на эти просьбы премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Компания Carbon Tracker в конце декабря прошлого года распространила результаты своего исследования, в котором ранжировала страны по стоимости производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Согласно данным, приведённым Carbon Tracker в исследовании, украинские ТЭС получились одними из самых дорогих в мире: 70 долл. за 1 МВт электроэнергии. Однако заместитель директора центра «Энергобизнес» Александр Майстренко вступил в полемику с авторами исследования. По его данным, стоимость электроэнергии на ТЭС Украины не превышает 50 долл./МВт•ч. Это меньше, чем в ЕС, Южной Корее, Японии, и сопоставимо с Вьетнамом, Австралией, Филиппинами, Китаем, Турцией и некоторыми другими странами. Об этом он пишет в своём материале для издания «Энергетика Украины».

«…В исследовании Carbon Tracker анализировались экономические и финансовые риски развития угольной энергетики. Отчёт готовили под климатический саммит ООН в Польше, поэтому нетрудно догадаться, какую перспективу углю прогнозируют аналитики британского центра (стоит ли им теперь доверять — решайте сами)», — резюмирует он.

Отметим, что стоимость электроэнергии, поставляемой странам Европы через так называемый Бурштынский энергоостров (Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области) примерно равняется значению, указанному экспертом.

«Энергоатом» (компания-оператор АЭС Украины) объявила о начале общественных слушаний по поводу достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Также в компании планируют провести консультации с Белоруссией, Польшей и Австрией в рамках трансграничной процедуры ОВОС. Напомним, на площадке уже существующей станции планируется достроить два замороженных энергоблока, оснастив их реакторными установками ВВЭР-1000 производства Ŝkoda JS.

К слову, минувший год был для атомной генерации на Украине не слишком успешным: производство сократилось до 84,63 млрд кВт•ч (—1,4% к 2017 году).

А вот производство электроэнергии в целом в прошлом году выросло — до 159,4 млрд кВт•ч (+2,5%). Атомная генерация обеспечила 52,9% этого объёма, ТЭС и ТЭЦ — почти 37% (+1,2 п.п. в сравнении с 2017 годом). Довольно сильно выросла гидрогенерация — 12,8 млрд кВт•ч (+13,6%). И, наконец, 2,6 млрд кВт•ч обеспечили ВИЭ (+38,8%).

Рост производства электроэнергии тепловыми электростанциями вызвал увеличение расхода угля в январе-ноябре прошлого года до 23,3 млн тонн (+3,7% к аппг). Также отметим, что рост производства электроэнергии практически полностью был поглощён ростом потребления — внутри страны и на экспорт.

В минувшем году Украина экспортировала электроэнергии на сумму 332 млн долл. (+41% к 2017 году), сообщает ГФС Украины. Венгерские потребители принесли Украине 190 млн долл., польские — 78,7 млн, молдавские — 53 млн долл. Как и в прошлом году, именно эта тройка обеспечила Украине львиную прибыль от торговли электроэнергией.

За прошлый год на Украине установили 742 МВт новых генерирующих мощностей ВИЭ, говорится в отчёте НКРЭКУ. Уточняется, что это примерно втрое выше, чем за 2017 год. Таким образом, на начало 2019 года суммарная установленная мощность ВИЭ достигла 2117 МВт. Сегодня 96% всех украинских ВИЭ — это ветровые или солнечные станции. Однако первые теряют популярность у инвесторов. Скажем, если мощности СЭС за год выросли вдвое (с 740 до 1388 МВт), то ветровые — с 465 до 533 МВт (скромные +12,5%). Географическое первенство по установке ВИЭ — за Херсонской областью (227 МВт, почти треть от общеукраинского уровня). Неожиданно на втором месте оказалась Львовская область с 117 МВт — хотя ни ветропотенциал, ни инсоляция региона этому, вроде бы, не способствуют.

Особенно ярко заметен рост у частных домохозяйств (имеют право устанавливать ветряки и солнечные панели мощностью не выше 30 кВт). Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщает, что за последние 4 года примерно 6 тыс. домохозяйств Украины установили солнечные панели. Половина из них сделали это в январе-сентябре прошлого года.

Редакция издания «Слово и Дело» припомнила премьер-министру Владимиру Гройсману его же обещания относительно переоборудования ТЭС и их перевода на газовые марки угля (в изобилии есть на территории Украины, в отличие от антрацитного угля, практически все запасы которого остались в ДНР и ЛНР). Журналисты вспомнили, что в конце августа 2018 года глава правительства Украины обещал перевести на уголь газовых марок 4 блока ТЭС. Вывод — Гройсман не обманул, но не успел. Работы на энергоблоках затянутся в лучшем случае еще на полгода.

Цены на электроэнергию в текущем году, как и цены на газ, будут расти, напоминает руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

«Не следует думать, что введение рынка электроэнергии обязательно сразу означает появление выбора и снижение цен. Опыт стран, которые проходили по этому пути, показывает, что вначале цены всегда росли, и в Украине, скорее всего, это произойдет. Но этот путь надо пройти», — комментирует эксперт.

Уголь

Украинские шахтёры в очередной раз прибегли к крайнему средству воздействия на правительство — подземной голодовке. Согласно сообщению пресс-службы Конфедерации свободных профсоюзов, работники госкомпании «Селидовуголь» решились на протест ещё 2 января:

«Люди добросовестно ходят на работу, однако, как и предупреждали после собрания трудового коллектива, к непосредственному исполнению своих обязанностей не приступают».

Причина — задолженность по заработной плате, достигшая к настоящему моменту уже 6 месяцев: после начала протеста шахтёрам начали перечислять зарплату за июнь 2018 года. Сами горняки по этому поводу мрачно шутят, что средства на шахты правительство готово выделять только в одном случае: если на эти деньги шахта будет закрыта.

Добыча энергетического угля в минувшем году сократилась до 27,48 млн тонн (—2,2%), говорится в информационном сообщении Минэнерго Украины. Темпы падения добычи заметно сократились в сравнении с прошлыми годами, и это логично: добыча падает как минимум 5 лет подряд и за это время успела достичь дна. Сложилась парадоксальная ситуация: частные угледобывающие компании наращивают добычу, однако суммарная всё равно она падает, поскольку производство на госшахтах разваливается ещё более быстрыми темпами, чем частникам удаётся его наращивать.

Ожидаемо растёт импорт угля. В целом за прошлый год — до 21,39 млн тонн (+1,61 млн тонн), говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Эти инвестиции вполне могли бы решить для Украины вопрос обеспечения углём тепловой энергетики, однако вкладывать эти средства в собственную угольную отрасль государство не спешит. В частности, «Первомайскуголь» и «Лисичанскуголь» не имеют средств не только на выплату зарплаты шахтёрам, но и на оплату электроэнергии (даже неработающая шахта потребляет электроэнергию ~ она нужна насосам, откачивающим грунтовые воды).

Порошенко на проблемы шахтёров явно плевать — у него сейчас предвыборный «томос-тур». Поэтому проблемами отрасли занимается оппозиция.

«У нас сегодня 33 государственных шахты, из которых не работает уже 7 — практически существуют как просто технологические объекты. Кредиторская задолженность — 27 млрд. Задолженность по зарплатам — более 100 млн на «Селидово», 40 — на «Лисичанске» и далее по всем практически объединениям», — напомним министру энергетики Игорю Насалику кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время эфира на телеканале «Интер».

В ходе встречи министра и Юрия Бойко выяснилось, что проблема с угрозой отключения шахт комплексная. Им не только нечем платить за электроэнергию, но и приходится делать это наперёд — с 2019 года действует именно такой порядок.

«Поэтому первое задание, которое должно быть нашим решением, — это принять решение по внесению изменений в порядке потребления электрической энергии шахты. Я надеюсь, что министр будет инициатором этого, а мы его поддержим», — предложил политик.

Почему этого не предложил сам министр энергетики, причём заранее, — загадка.

Нефть

Добыча нефти на Украине в январе-ноябре 2018 г. достигла 1,971 млн тонн (+4,1% к аппг).

Возможно, это объясняет сокращение импорта нефти сразу до 766 тыс. тонн (—246 тыс. тонн в сравнении с 2017 годом).

На импорт нефти Украина в прошлом году потратила 431 млн долл. (—2,4% к 2017 г.), а вот на импорт нефтепродуктов 5,54 млрд долл. (+33,2%).

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