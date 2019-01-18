Пятница, 18 Января 2019 года
11:32:13 МСК

Уганда рискует стать центром контрабандной торговли золотом — СМИ

Экономика

Власти обеспокоены криминализацией индустрии золотодобычи в стране

Кампала, 18 января 2019, 11:31 — REGNUM  Палата Уганды по горнорудной промышленности и нефтедобычи обеспокоена криминализацией индустрии золотодобычи, сообщает Daily Monitor Uganda.

Об этом 16 января заявил председатель палаты Элли Каруханга, а также отметил необходимость принятия срочных мер государства, чтобы Уганда не превратилась в центр контрабанды золотом.

«Мы осуждаем преступные группировки, которые пытаются превратить Уганду в контрабандный центр. В стране есть преступники, замешанные в индустрии золотодобычи. Мы просим поддержки от полиции горнодобывающего сектора», — сказал Каруханга.

Впервые рост криминализации в секторе золотодобычи, который негативно сказывается на развитии индустрии, был отмечен на конференции Природного богатства в прошлом году.

Государству предлагают не выдавать или сократить количество выдаваемых лицензий на добычу золота.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Золотодобыча
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить