Уганда рискует стать центром контрабандной торговли золотом — СМИ

Кампала, , 11:31 — REGNUM Палата Уганды по горнорудной промышленности и нефтедобычи обеспокоена криминализацией индустрии золотодобычи, сообщает Daily Monitor Uganda.

Об этом 16 января заявил председатель палаты Элли Каруханга, а также отметил необходимость принятия срочных мер государства, чтобы Уганда не превратилась в центр контрабанды золотом.

«Мы осуждаем преступные группировки, которые пытаются превратить Уганду в контрабандный центр. В стране есть преступники, замешанные в индустрии золотодобычи. Мы просим поддержки от полиции горнодобывающего сектора», — сказал Каруханга.

Впервые рост криминализации в секторе золотодобычи, который негативно сказывается на развитии индустрии, был отмечен на конференции Природного богатства в прошлом году.

Государству предлагают не выдавать или сократить количество выдаваемых лицензий на добычу золота.