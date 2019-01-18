Металлургия Украины нарастила рентабельность из-за пошлин на металлолом

Киев, , 11:22 — REGNUM

Повышение экспортных пошлин на металлолом повысило эффективность работы металлургии Украины на 35%. При этом увеличились налоговые отчисления в бюджет, стабилизировался курс гривны. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Действие этой пошлины доказало эффективность. В прошлом году металлургические предприятия увеличили эффективность более чем на 35%. Это существенный рост. За ними пошли и трубные предприятия, и дальше по цепочке создания добавленной стоимости. Это хороший пример, когда конкретное решение в торговой политике наших законодателей привело к реальным плюсам в экономике Украины, в том числе и для бюджета, и для валютного курса», — сказал Каленков.

Он сообщил, что в 2018 году на горно-металлургический комплекс Украины пришлось более 30% от всего экспорта.

«В 2017 году экспорт горно-металлургического комплекса, не только металлопродукции, но и железорудного сырья, составил приблизительно 28% от всего экспорта Украины. Сейчас он превысил 30%. Это существенно. 10 лет назад это было еще больше — 40%. Мы потеряли большое количество предприятий на временно неконтролируемой территории. У нас сейчас проблемы с логистикой, но мы стараемся использовать благоприятную конъюнктуру на внешних рынках, которая наблюдается в последние два-три года. До этого в 2014—2015 гг. был большой спад. Цены были на низшем уровне за 15 лет», — добавил Каленков.

При этом он выразил обеспокоенность планами «Укрзализныци» повысить тарифы на перевозку грузов на 26%.

«Мы крайне зависим от работы железной дороги Украины… Более 43% грузов, которые перевозит «Укрзализныця» это грузы горно-металлургического комплекса… Решение «Укрзализныци» повысить тарифы немного настораживает, потому что за последний год мы не увидели большого прогресса в увеличении эффективности работы «Укрзализныци». То увеличение, которое было озвучено — 16%, это только одно повышение. На самом деле финансовый план «Укрзализныци» предусматривает четыре повышения тарифов. Общее повышение на уровне 26%», — пояснил Каленков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Верховная Рада повысила ставку экспортной пошлины на лом черных металлов с 30 до 42 евро, продлив действие пошлин на год вопреки Соглашению об ассоциации с ЕС. Изначально предполагалось продлить действие пошлины еще на три года — с нынешних двух до пяти лет, однако по предложению председателя налогового комитета Нины Южаниной срок пролонгации был продлен на год — до 14 сентября 2019 года.

В пояснительной записке к зарегистрированному в начале апреля этого года законопроекта отмечалось, что после повышения вывозной пошлины по 10 евро за тонну до 30 евро за тонну в течение 2017 года наблюдалась тенденция увеличения заготовки металлолома в Украине на 7,8% по сравнению с 2016 годом — до 3,79 млн тонн.

Напомним, 16 января 2019 года комитет Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал парламенту повысить вывозные пошлины на металлолом с 42 евро/т до 58 евро/т на три года. По данным комитета, на Украине третий год подряд растут объемы поставок металлолома отечественной заготовки, дефицит лома снизился с 0,85 до 0,3 млн т. Сегодня данным ресурсом обеспечивается 98% потребностей металлургической отрасли.

«Впрочем, в связи с увеличением стоимости сырья на внешних рынках и соответственно потерей «ограничивающего» эффекта пошлины, его размер было предложено повысить», — отмечается в сообщении.