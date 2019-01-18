Капитал бежит из РФ из-за плохого инвестиционного климата – экономист

Москва, , 11:40 — REGNUM Отток капитала из РФ увеличивается одновременно с ростом финансовых результатов работы коммерческих организаций, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 18 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость об увеличении оттока частного капитала из РФ.

«У нас отток капитала всегда увеличивался с ростом финансовых результатов работы коммерческих организаций — чем больше дохода эти организации получают, тем больше вывозят за рубеж, — констатировал экономист. — Ситуация заключается в том, что в большинстве отраслей у нас очень плохой инвестиционный климат. А там, где он хороший, существует очень сильный барьер входа в эти отрасли. Например, для того чтобы инвестировать крупные суммы в развитие той же самой топливно-энергетической промышленности, надо договариваться с крупнейшими игроками на этом поле, и здесь более или менее независимые фирмы действуют только в сфере эксплуатации бензоколонок. А нефтедобыча и нефтепереработка контролируется крупнейшими компаниями, которые в эту сферу никого допускать не собираются».

С доходностью банковской сферы дело обстоит не намного лучше. Как заметил Колганов, несмотря на то, что у нас банки берут достаточно большой процент по коммерческим кредитам, в РФ мало эффективных бизнес-предложений.

«У нас значительная часть отраслей находится в очень сложном экономическом положении, рентабельность производства низкая, и соответственно банки не могут предоставлять кредит, — уточнил экономист. — Более того, рентабельность многих отраслей ниже, чем ставки по коммерческим кредитам. Соответственно там поле для приложения сил есть, но только у единичных фирм, которые могут предложить какие-то эффективные бизнес-проекты. А большинство фирм не может брать коммерческие кредиты, так как не в состоянии расплатиться. Они не смогут получить прибыль, достаточную, чтобы выплачивать процент. Они, конечно, берут кредиты, но только краткосрочные — на временное покрытие кассовых разрывов, пополнение оборотных средств и так далее».

Это, как подытожил Колганов, сдерживает и развитие самой банковской системы, и развитие большинства отраслей.

Напомним, что, по последним данным Банка России, чистый отток капитала частного сектора из Российской Федерации в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом и достиг 67,5 млрд долларов. В 2017 году этот показатель равнялся 25,2 млрд долларов.

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