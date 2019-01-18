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«Вы мне ещё за Севастополь ответите»: в правительстве города — обыски

Экономика

В правительстве города прошли обыски, правоохранители изъяли документы чиновников

«Вы мне ещё за Севастополь ответите»: в правительстве города — обыски
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь. Балаклава

Севастополь, 18 января 2019, 11:19 — REGNUM  Правоохранители провели обыски в правительстве Севастополя по делу о незаконном доведении до банкротства госпредприятия «Севморпорт». Данную информацию ИА REGNUM подтвердили источники в правоохранительных структурах и органах власти города-героя.

«Сотрудники ФСБ провели выемку документов в контрольном управлении правительства по делу о преднамеренном банкротстве Севастопольского морского порта и нелегальной деятельности на территории госпредприятия», — отметил источник.

По информации местных СМИ, проверку инициировал бывший сотрудник Счетной палаты, начальник главного контрольного управления Севастополя Сергей Елизаров. Также сообщается о том, что руководство ГУПа неофициально сдавало городские причалы под НТО, что способствовало накоплению за предприятием долга в размере 80 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, частный судостроительный завод ООО «Южный Севастополь» заключил с правительством города в 2015 году договор аренды на использование площадки «Севморпорта», но позже местные власти решили его расторгнуть в судебном порядке. Чеченский предприниматель Умар Джабраилов предлагал через СМИ инвестировать в развитие «Южного Севастополя» до 20 миллионов долларов. В июле 2017 года общее собрание трудового коллектива судоремонтного завода высказалось за проведение акций протеста в связи с решениями местных судов разорвать договор аренды госимущества за неуплату арендной платы «Южным Севастополем» в размере 32 миллионов рублей. В июне 2018 года правительство Севастополя передало на 49 лет заводу «Вымпел» все мощности, на которых располагался «Южный Севастополь».

Читайте развитие сюжета: Госслужащего, инициировавшего обыски в правительстве Севастополя, увольняют

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