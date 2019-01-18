Подсчитаны долги по зарплатам госслужащих за время шатдауна в США

Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Согласно анализу The New York Times, каждый из 800 000 государственных служащих США, которые не получают зарплату во время остановки работы правительства, потерял за период «шатдауна» в среднем более $5000, сообщается на сайте издания.

При средней зарплате госслужащего $77 000 в год, около пятой части из них получают меньше $50 000. Многие госслужащие, сейчас не получающие зарплаты, говорят, что их сбережений осталось меньше, чем на месяц. Если бы они сейчас продолжали получать зарплату, то, в зависимости от сферы деятельности, получили бы немалые средства. Например, в Комиссии по ценным бумагам и биржам — более $12 тыс. (каждый работник), в Федеральной комиссии связи, Федеральной торговой комиссии, Национальном научном фонде, Комиссии по безопасности и гигиене труда — около $9 тыс, в NASA — около $8 тыс (с поправкой на инженеров, которые зарабатывают около $130 тыс. в год), в Национальном фонде искусств, Корпусе мира, Департаменте здравоохранения и социальных служб — около $7 тыс.

Самые крупные долги по зарплатам — в министерствах внутренней безопасности (более $1 трл задолжало государство 245 495 рабочим), юстиции ($700 млн 107 135 рабочим), финансов ($410 млн 82 357 рабочим), транспорта ($350 млн 46 107 рабочим), внутреннего обустройства и сельского хозяйства (по $300 млн 64 887 и 68 144 работникам соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, на днях власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна». В настоящее время американские экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю.