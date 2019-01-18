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Банк призвали ускорить процесс выплат производителям кешью в Танзании

Экономика

Обычно все выплаты заканчиваются к 10 января

Додома, 18 января 2019, 11:14 — REGNUM  Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива потребовал сельскохозяйственный банк Танзании (TADB) изменить внутренние порядки, чтобы ускорить выплаты производителям кешью, которые уже в скором времени гарантированы государством. Об этом сообщает газета Nipashe.

Маджалива сообщил об этом на совещании с главами областей Линди, Мтвара и Рувума и генеральным директором TADB, которое он провел по видеосвязи из своего офиса в Млимве, область Додома.

«Гарантируйте, что вы ускорите процесс выплат производителям кешью, однако важным остается и вопрос справедливости, вы должны выплатить им столько, сколько они заработали», — сказал Маджалива директору TADB Джафет Джустин.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство все еще получает жалобы от производителей по вопросу выплат за кешью, так как обычно все выплаты завершаются к 10 января каждого года.

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Сельское хозяйство
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