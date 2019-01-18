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Самым продаваемым в России вновь стала LADA Granta

Экономика

В 2019 году автомобиль может претендовать на титул лидера российского рынка

Самым продаваемым в России вновь стала LADA Granta
Valera N. Trubin
Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Москва, 18 января 2019, 11:07 — REGNUM  Самым продаваемым автомобилем в России в декабре 2018 стала LADA Granta — за месяц было продано 12,5 тыс. экземпляров. При этом бренд отечественного производителя лидирует на рынке второй месяц подряд, сообщает 18 января пресс-служба аналитического агентства «Автостат».

Глава пресс-службы агентства Азат Тимерханов отметил, что в пользу «Гранты» сыграли широкая линейка кузовов и более доступная цена, чем у конкурентов.

«С учетом этих факторов LADA Granta может смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году», — убеждён эксперт.

Второе и третье места в рейтинге декабрьских предпочтений жителей России заняла LADA Vesta (11,6 тыс. шт.) и KIA Rio (8,6 тыс. шт.) соответственно. Следом идут седан Volkswagen Polo (6 тыс.), кроссовер Creta (5,2 тыс.) и седан Solaris (4452 шт.) от Hyundai.

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