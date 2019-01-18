Mastercard разъяснил запрет на автоматическое продление подписок

Нью-Йорк, США, , 11:00 — REGNUM Запрет автоматического списания средств после завершения «пробных» подписок, о котором ранее заявила одна из крупнейших платёжных систем MasterCard, будет действовать только в отношении физических товаров. Такое пояснение было внесено в пресс-релиз компании, опубликованный 17 января на официальном сайте.

Уточняется, что под новые правила попадут средства по уходу за кожей или товары медицинского назначения.

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«Изменение правила потребует от продавцов получения согласия владельца карты по завершении пробного периода, прежде чем они начнут выставлять счета», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что продавцы должны будут уведомить владельца карты — по электронной почте или смс — о сумме транзакции, дате оплаты, имени продавца вместе с чёткими инструкциями о том, как отменить пробную версию.

«В дополнение к этим изменениям, держатели карт Mastercard также подпадают под действие нашей политики нулевой ответственности, которая защищает их от несанкционированных покупок или сборов», — отметили в компании.

Так, если владелец карты подозревает, что операция является мошеннической, он может обратиться за помощью и дополнительной информацией в банк, который выдал карту.

Ранее международная платёжная система MasterCard заявила о запрете автоматически списывать деньги после окончания пробных подписок. Как сообщало ИА REGNUM, правила работы было решено изменить из-за частых жалоб клиентов на автоматические списания.