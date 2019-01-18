Директор завода в Кабардино-Балкарии скрыл от налогов 850 млн рублей

Нальчик, , 10:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыто налоговое преступление, в котором обвиняют руководителя ООО «Минерал плюс» Андзора М. По данным Следственного комитета, предприятие, производящие алкогольную продукцию, не доплатило в казну 850 млн рублей налогов.

В течение почти четырех лет, с 2011 года, директор завода предоставлял в налоговые органы налоговые декларации, в которых отражал ложные сведения. Были занижены объемы производимой и реализуемой алкогольной продукции, а также размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате.

Таким образом, злоумышленник стал очередным подсудимым в Кабардино-Балкарии, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ранее были вынесены обвинительные приговоры в отношении руководителей «Алко-Лайт», «Рус-Алка», «Чегемский винпищепром», «Антарес», «Гермес Ника», «Орион» и еще пяти предприятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, общий ущерб, нанесенный ими вследствие неуплаты налогов в казну, превысил 10 млрд рублей. По решению суда, многие из бизнесменов уже вернули государству недоплаченные суммы.

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