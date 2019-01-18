Цены на вывоз мусора в Якутии выросли в четыре раза

Якутск, , 10:34 — REGNUM Предпринимательское сообщество Якутска шокировано тарифами на вывоз мусора, установленными после реформирования системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко, по сравнению с 2018 годом цены на эту услугу выросли в четыре раза, и причина этих изменений не ясна.

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«На круглом столе, который проходил под руководством министра по делам предпринимательства Ирины Высоких, первый заместитель Госкомцен республики Марина Лыкова старалась нам разъяснить, из чего складывается тариф по вывозу мусора теперь, когда появился единый оператор, — рассказала Ирина Котенко. — Мы задали вопрос, так как не можем разобраться в экономической составляющей тарифа: «Почему у нас цены на вывоз мусора по сравнению с 2018 годом выросли в четыре раза?» Марина Лыкова попыталась ответить нам, что если раньше вывозили с квадратного метра, то сейчас вывозят по кубатуре, но квадратные метры здесь ни при чём».

По словам Ирины Котенко, все типовые договоры на вывоз ТКО составляются не по квадратным метрам, а именно на вывоз определённого количества кубов. Как подчеркнула председатель движения «Вместе мы — сила», исключение составляют только те случаи, когда магазин или клиника находятся на первых этажах жилых домов — они заключают договор с ТСЖ или управляющей компанией.

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«Все остальные предприниматели, которые имеют свои мусорные точки, заключают договор только с кубов, — заверила Ирина Котенко. — Если у меня стоят четыре контейнера по 1,5 куба, то я уже заказываю машину исходя из того, сколько нужно вывезти кубов. Всё. При чём здесь квадратные метры? Но теперь, несмотря на то, что кубатура осталась той же, после появления регионального оператора у нас цены взлетели в четыре раза. Прозрачность тарифа нас очень сильно интересует, и этот вопрос будет рассматриваться и на заседаниях координационных советов по предпринимательству как при главе Якутска, так и, естественно, при главе республики. Айсен Николаев щепетильно относится ко всем тарифам, которые касаются предпринимателей, и я думаю, он наведёт порядок в этом вопросе. Мы очень надеемся на это».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в государственном комитете по ценовой политике Якутии пришли к выводу, что региональный оператор, выбранный для центральной зоны республики — «Якутскэкосети,» завысил тариф на вывоз мусора более чем на сто рублей.

«Камнем преткновения у нас становится тариф на транспортировку. По экономически обоснованным затратам мы выходим на тариф не больше 272 рублей за вывоз одного контейнера. Тем не менее региональный оператор объявил конкурс на тариф 379 рублей», — заявляла руководитель госкомитета Антонина Винокурова.

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