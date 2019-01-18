Россия и Бельгия создадут центр авиационных грузоперевозок в Льеже

Брюссель, , 10:05 — REGNUM Россия и Бельгия в 2019 году создадут транспортный центр авиационных грузоперевозок в аэропорту города Льеж, об этом 18 января сообщили в бельгийском министерстве иностранных дел.

«Россия и Бельгия разрабатывают проект создания центра авиационных грузоперевозок в аэропорту Льежа, что позволит обеспечить сотни рабочих мест в условиях Brexit, — сообщили ТАСС в МИД Бельгии. — Этот проект начнет работать уже в текущем году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Бельгия инвестирует в развитие портовой инфраструктуры Крыме более 50 млн евро. Инвесторов также заинтересовали ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов.

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