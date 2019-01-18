Пенсионный фонд сэкономит на чувашских пенсионерах более 100 млн рублей

Чебоксары, , 10:01 — REGNUM В Чувашии вдвое сокращаются субсидии Пенсионного фонда России на реализацию региональной социальной программы. В 2019 году субсидии вместо планируемых 205,1 млн рублей сокращаются до 101,2 млн рублей. В результате из действующей республиканской социальной программы планируется исключить запланированный ранее ремонт психоневрологического интерната в Ибресинском районе и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления Кабинета министров Чувашии, вынесенный на общественное обсуждение.

Изменения вносятся в социальную программу «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» в 2019 году. Действующей редакцией программы предусмотрено, в частности, строительство в 2018—2019 годах в алатырском селе Атрать второй очереди БУ «Атратский психоневрологический интернат», ремонт в селе Убеево Красноармейского района БУ «Ибресинский психоневрологический интернат» и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров для облегчения их доступа к государственным информационным ресурсам. На эти цели предусмотрено 347,2 млн рублей, в том числе в 2018 году — 129 млн рублей, в 2019 году — 218,2 млн рублей с привлечением 205,1 млн рублей субсидии Пенсионного фонда России.

Согласно новой редакции, в социальной программе предлагается оставить только строительство второй очереди психоневрологического интерната в селе Атрать. Также предлагается признать утратившим силу порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. Решение принимается в связи с сокращением в два раза субсидии ПФР в 2019 году: с 205,1 млн рублей до 101,2 млн рублей. В результате, согласно представленным данным, объём финансирования социальной программы в 2018—2019 годах уменьшается с 347,2 до 236,6 млн рублей.

В минтруде Чувашии ссылаются на утверждение новых правил предоставления в 2019 году субсидий регионам для софинансирования строительства и реконструкции объектов организаций социального обслуживания населения. Оно было принято правительством России 29 декабря 2018 года.

«Субсидии предоставляются при условии наличия правового акта субъекта РФ, утверждающего социальную программу, а также заключения соответствующего соглашения между Пенсионным фондом Российской Федерации и Кабинетом министров Чувашской Республики. Среди прочих условий в соглашении предусмотрено определение органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на реализацию мероприятий социальной программы и осуществление взаимодействия с Пенсионным фондом РФ (территориальным органом ПФР) в части предоставления субсидий», — говорится в пояснительной записке.

В новой редакции республиканской социальной программы указанным уполномоченным органом определён минтруд Чувашии.

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