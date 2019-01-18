Алтайскому краю в 2018 году удалось удержать инфляцию ниже, чем в России

Барнаул, , 09:58 — REGNUM В 2018 году рост цен на продовольствие в Алтайском крае был на 0,6 процентных пункта ниже, чем в целом по России (104,1% к декабрю 2017 года). Такие данные сегодня, 18 января, приводит региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Также сообщается, что по итогам прошлого года инфляционный фон в регионе сложился на уровне 4,1%, тогда как в России он составил 4,3%.

«Среди социально значимых продуктов питания наибольшее снижение в Алтайском крае по итогам 2018 года зафиксировано на крупу гречневую-ядрицу — на 16,1%. Снижение средних розничных цен также отмечено на горох и фасоль — на 11,9%, продукты детского питания: консервы фруктово-ягодные — на 8,9%, смеси сухие молочные — на 8,4%, консервы мясные — 0,1%, рыбу мороженую неразделанную — на 1,1%.

Несмотря на сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию в декабре, в целом за 2018 год данная группа товаров показала снижение средней розничной стоимости на 2%, так огурцы свежие подешевели на 17,8%, чеснок — на 16,6%, помидоры свежие — на 10,9%, лук репчатый — на 10,5%, свекла столовая — на 9,9%, яблоки — на 4,2%, морковь — на 3,1%, картофель — на 1,2%», — отмечают алтайские чиновники.

Напомним, в декабре 2018 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Алтайском краев составила 3496,95 рубля. В рейтинге регионов Сибири по минимальной стоимости это второе место и девятое — в России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на сезонное удорожание плодоовощной продукции, завершение декабрьских ценовых акций по отдельным товарным позициям и другие факторы, Алтайский край остается в пятерке субъектов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на все 24 позиции социально значимых продуктов питания.

На 9 января 2018 года самые низкие средние потребительские цены в регионе сложились на масло подсолнечное (89,94 руб./кг), муку пшеничную (24,19 руб./кг), крупу гречневую-ядрицу (29,42 руб./кг), сахар-песок (46,06 руб./кг), соль (8,69 руб./кг).

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