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На Колыме УФАС завело дело на сотрудников «Аэрофлота»

Экономика

Состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению дела об увеличении тарифов на перевозку грузов, возбужденного по заявлению экс-губернатора Владимира Печеного

Магадан, Магаданская область, 18 января 2019, 09:55 — REGNUM  В действиях группы сотрудников авиаперевозчика «Аэрофлот» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает 18 января пресс-служба УФАС Магаданской области.

Отмечается, что накануне состоялось первое заседание комиссии областного УФАС по рассмотрению дела об увеличении тарифов на перевозку грузов, возбужденного по заявлению экс-губернатора Владимира Печеного.

«В действиях группы лиц «Аэрофлота» Магаданским УФАС РФ выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва — Магадан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года депутаты Магаданской областной думы обратились в правительство России с просьбой помочь разобраться с обеспечением авиаперевозок, поскольку спрос на авиабилеты для желающих выехать превышает предложение.

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Борьба с монополизацией в экономике
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