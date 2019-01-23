Власти Приморья просят на удостоверения для «детей войны» 23 млн рублей

Владивосток, , 05:40 — REGNUM На изготовление удостоверений для узаконенной в 2018 году в Приморье социальной категории «дети войны» администрация Приморья планирует потратить более 23 млн рублей. Инициативу озвучила на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания 22 января вице-губернатор Ирина Медведева. Депутаты не одобрили такое использование средств бюджета, аргументировав, что эти деньги можно применить на более значимые цели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По озвученной на комитете ЗС ПК информации в Приморье проживает 112 516 человек, которые подпадают под категорию «дети войны» и им всем необходимо выдать соответствующие удостоверения. Изготовление одной «корочки» обойдётся чуть больше 200 рублей, а именно 211,37. В общем, чтобы обеспечить всех «детей войны» удостоверениями, из бюджета нужно выделить 23,78 млн рублей.

Члены комитета ЗС поразились цифрам и резонно спросили про назначение удостоверений — по их мнению человеку достаточно представить для получения льгот свой паспорт.

«Если добавить еще 20 млн, то на эти деньги можно построить целый спорткомплекс. Для чего данной категории граждан нужно делать удостоверения? В законе четко прописано, кто относится к «детям войны». Чтобы получить льготы, им достаточно просто показать свой паспорт», — выразил общее мнение председатель комитета Игорь Чемерис.

Представители краевой администрации пояснили, что инициатива с удостоверениями идёт от самой льготной категории:

«Это была просьба самих граждан, которые относятся к этой категории. Когда губернатор Олег Кожемяко посещал районы края, жители высказали ему такую просьбу».

Игорь Чемерис настоял на доработке законопроекта и предложил распростанить на «детей войны» социальные карты «Приморец» о выдаче которых говорили в 2018 году.

Те у кого карта будет на руках, а это обширный перечень жителей региона, сможет получать скидку в магазинах, аптеках, на транспорте и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, краевые депутаты 24 октября 2018 года приняли закон о «детях войны». Автором инициативы был на тот момент временно исполняющий обязанности губернатораОлег Кожемяко.

Под категорию «детей войны» подпадают граждане, родившиеся на территории СССР с 1930 по 1945 годы. Законопроект предусматривает льготы в размере 50% на оплату коммунальных платежей, погашает 100% взносов на капитальный ремонт.