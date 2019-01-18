Иностранные инвесторы проявили желание инвестировать в Индонезию — СМИ

Джакарта, , 09:24 — REGNUM Управляющий директор индонезийской компании по инфраструктурным проектам Арманд Хермаван заявил, что многие иностранные инвесторы заинтересованы в инвестициях в инфраструктурные проекты в Индонезии, сообщает Antaranews.

«Более 100 международных инвесторов и финансовых учреждений проявили интерес к различным государственным проектам в Индонезии», — отметил Арманд Хермаван.

Известно, что правительство Индонезии через министерство финансов ввело различные меры для обеспечения удобства инвестирования.

Арманд Хермаван также пояснил, что государственные гарантии являются основой устойчивости инфраструктурных проектов, учитывая длительный период развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морской политике Индонезии пригласил китайских инвесторов увеличить свои инвестиции в Индонезию.

Подробности: Индонезия пригласила китайских инвесторов увеличить приток инвестиции