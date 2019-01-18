Более 80 населённых пунктов в Чувашии могут остаться без телевидения

Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В мининформполитики сформировали перечень населённых пунктов, где нет возможности принимать телевизионные сигналы в цифровом формате. Это значит, что при переходе с аналогового телевещания, которое в России будет происходить поэтапно с февраля 2019 года, они могут остаться без телевидения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всего в Чувашии насчитывается 83 населённых пункта, не имеющих возможности принимать телевизионные сигналы в цифровом формате. Это деревни, села, посёлки. Наибольшее число таких населённых пунктов — в Шумерлинском районе (десять посёлков и деревень), Моргаушском районе (восемь деревень), Ядринском районе (семь сёл и деревень).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют выделить из бюджета около 9,7 млн рублей на приобретение оборудования для перехода на цифровое телевещание. За счёт бюджета компенсации будут предоставляться малоимущим и ветеранам Великой Отечественной войны: затраты на приобретение цифровой приставки и антенны предлагается компенсировать в размере 1750 рублей, расходы на спутниковую антенну и оборудование для приёма спутникового телевидения (для населённых пунктов, не имеющих возможность принимать телевизионные сигналы в цифровом формате) — в размере 6500 рублей.

Напомним, 11 февраля в России начинается поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. Завершится он 3 июня. Таким образом, жители бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, который сопоставим с тем, что раньше предлагалось в платных пакетах.

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