Спор за 3,5 га земли: нижегородские рыбоводы против властей

Нижний Новгород, , 08:25 — REGNUM ОАО «Сормовское рыбоводное хозяйство», заявляющее себя правопреемником Горьковского рыбокомбината, пытается закрепить за собой права на земельный участок общей площадью свыше 3,5 га, который был передан рыбокомбинату ещё в 1987 году. Один из исков, в котором ответчиком выступало правительство Нижегородской области, а истец требовал установить факт владения участком, оставлен без рассмотрения. Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Слушания по иску ОАО к министерству имущественных и земельных отношений области о признании права постоянного (бессрочного) пользования на участок и иску министерства к обществу о взыскании свыше 7,5 млн рублей неосновательного обогащения и процентов в рамках одного спора Арбитражный суд Нижегородской области начнёт 30 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спор касается земельного участка общей площадью 35 543 кв. м, расположенного на улице Коминтерна, 43А в Нижнем Новгороде. Распоряжением исполнительного комитета Горьковского городского совета народных депутатов за номером 523 5 августа 1987 года он был передан Горьковскому рыбокомбинату на праве постоянного (бессрочного) пользования.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Сормовское рыбоводное хозяйство» создано 9 декабря 1992 года и находится на Коминтерна, 43А. Основной вид деятельности — искусственное воспроизводство морских биоресурсов. Гендиректор — Владимир Короткий. Он также числится гендиректором существующего с 1993 года ОАО «Топаз», которое в 2000 году выступало соучредителем ликвидированного на сегодня некоммерческого партнёрства «Нижегородский бизнес-инкубатор». Компания «Топаз» совместно с ОАО «Гороховецкий судостроительный завод» (Владимирская область) является владельцем ООО «Опытно-экспериментальный завод «Инвестехмаш» (директор — Павел Короткий).

Помимо этого, Владимир Короткий был соучредителем трёх юрлиц в разные годы, в их числе — предшественник компании «Инвесттехмаш» с идентичным названием, ликвидированный в 2007 году, и два действующих ООО — «Технопарк НН» и «Технопарк» (директор — Павел Короткий, прописка у общества во Владимирской области).

ОАО «Сормовское рыбоводное хозяйство» в сентябре 2018 года сделало попытку закрепить права на земельный участок общей площадью свыше 3,5 га. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области в дело было привлечено третьим лицом. 17 января 2019 года стало известно, что суд оставил иск без рассмотрения.

Между тем в суде есть не до конца рассмотренный спор по тому же земельному участку. Иск подан вышеупомянутым министерством, которое потребовало взыскать с общества 7 512 734 рубля 29 копеек, в том числе 6 767 070 рублей 5 копеек неосновательного обогащения за период с 24.05.2015 по 25.05.2018 года, 745 664 рублей 24 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами за тот же период.

«Ответчиком заявлено встречное исковое заявление о признании за ОАО «Сормовское рыбоводное хозяйство» как правопреемника Горьковского рыбокомбината права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: город Нижний Новгорода, ул. Коминтерна, д.43А, предоставленный в соответствии с решением исполнительного комитета Горьковского городского совета народных депутатов No523 от 05.08.1987 года», — отмечается в определении суда.

Спор начнут рассматривать 30 января 2019 года.