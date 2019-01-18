За год аренда коммерческой недвижимости в Казахстане подорожала на 0,2%

Астана, , 08:24 — REGNUM В Казахстане стоимость аренды производственных помещений в 2018 году выросла на 2,2% по сравнению с 2017 годом, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

В 2018 году стоимость аренды коммерческой недвижимости выросла на 0,2%. За год аренда торговых помещений выросла на 0,5%, ресторанов и пунктов общественного питания — на 0,5%, пунктов бытового обслуживания — на 0,9%, складских помещений — на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года стоимость аренды бюджетных офисов в Казахстане выросла на 73,9%, до 1610 тенге ($4,34) за квадратный метр.

Читайте ранее в этом сюжете: За год аренда бюджетных офисов в Казахстане подорожала на 74%