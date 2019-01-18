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В Кургане вырос тариф на проезд в общественном транспорте

Экономика

Повышение пока коснётся пяти маршрутов

Курган, 18 января 2019, 08:15 — REGNUM  В Кургане вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. С 25 января цена за билет повысится на рубль: с 23 до 24, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципальном казенном учреждении «Транспортное управление».

На основании поступившего от перевозчика уведомления с 25 января 2019 года на автобусах маршрутов №№ 33, 336, 363 стоимость одной поездки составит 24 рубля. С 1 февраля аналогичная стоимость проезда будет на автобусах маршрутов №№ 330, 331.

Отметим, что повышение стоимости поездки в городском транспорте характерно для начала года. В Уральском федеральном округе самая высокая цена за проезд отмечается в Сургуте, где городские власти перестали субсидировать частных перевозчиков. Там стоимость билета на маршрутке колеблется от 40 до 50 рублей. В Тюмени тариф на разовую поездку увеличился до 26 рублей.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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