Судостроительные компании Южной Кореи получили зарубежные контракты

Сеул, , 07:51 — REGNUM Южнокорейские судостроительные компании продолжают принимать заказы на строительство судов для перевозки нефти, сообщает MSN.

18 января представители судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering сообщили, что получили заказ на строительство двух танкеров от Оманской морской транспортной компании OSC.

Стоимость контракта составила 210 млрд вон (~$187,2 млн). Суда будут построены на верфи Окпо, г. Кодже и переданы судовладельцу к IV кварталу 2020 года.

В 2006 году судостроительная компания впервые заключила контракт с правительством Омана.

Кроме того, представители компании Hyundai Heavy Industries Group также сообщили, что получили заказ на строительство двух танкеров от европейских компаний. Корабли будут построены в г. Йонам судостроительной компанией Hyundai Samho Heavy Industries, входящей в состав Hyundai Heavy Industries Group, и будут переданы заказчику поочередно со второй половины 2020 года.