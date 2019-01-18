ГУП «ЖКХ Якутии» просит 2,7 млрд рублей в кредит на девять лет

Якутск, , 07:28 — REGNUM ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Якутии» пытается оформить очередной кредит, на этот раз на девять лет. В долг главное коммунальное предприятие республики попросило 2,7 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта госзакупок.

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Объявленный в конце 2018 года аукцион признан несостоявшимся — дать ГУП «ЖКХ Якутии» деньги в долг под не более чем под 11,8% годовых выразил готовность только Сбербанк. Рассчитаться по кредиту коммунальное предприятие обещало в 2027 году. Деньги нужны компании для рефинансирования кредитов, привлеченных в Европейском банке реконструкции и развития. Изначально деньги брались на модернизацию и строительство объектов теплоснабжения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП ЖКХ Якутии неоднократно брало кредиты на разные суммы в 2017 и 2018 годах.

Напомним также, что некоторые населённые пункты настолько нуждаются в ремонте котельных, что температура воздуха в жилых зданиях зимой опускается до +8 градусов. Часто выходит из строя износившееся за шесть лет эксплуатации оборудование котельной в посёлке Тёплый Ключ.

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