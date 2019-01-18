Джипы мэрии Якутска превратят в социальное такси?

Якутск, , 06:48 — REGNUM Один из дорогих автомобилей, принадлежащих мэрии Якутска, уже продан, реализация остальных трёх — в процессе. По словам главы города Сарданы Авксентьевой, вместо джипов будут приобретены автомобили, которые мэрия намерена использовать как социальное такси, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть определенный порядок реализации муниципального имущества и имущества, находящегося в собственности акционерных обществ, принадлежащих городу. Есть процедура обязательной оценки, в соответствии с которой имущество выставлено на продажу. Сумма была изначально несколько завышена, поэтому мы идём на снижение стоимости на пять процентов от каждой процедуры торгов. Но рано или поздно транспорт будет продан», — цитирует YAKUTIA.INFO Сардану Авксентьеву.

По информации издания, один из рассматриваемых руководством города вариантов — передача транспорта частным лицам, занимающимся перевозкой маломобильных граждан. Такой вариант возможно реализовать только с двумя внедорожниками — деньги от реализации ещё двух джипов направят на покрытие долгов муниципальных предприятий, на балансе которых они находятся.

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Как сообщало ИА REGNUM, выставить на торги внедорожники, стоящие на балансе мэрии, Сардана Авксентьева обещала во время предвыборной кампании. Целью продажи автомобилей представительского класса она называла экономию средств бюджета. Для этого же она обещала избирателям сократить расходы на содержание главы Якутска; отменить инаугурации, пышные приёмы и корпоративные праздники; отказаться от заграничных командировок мэра, выездов городских делегаций за пределы республики и страны. Напомним, что Якутск Сардана Авксентьева возглавила по итогам выборов 9 сентября 2018 года.