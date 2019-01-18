Спор за дорогостоящие апартаменты экс-главы «Татфондбанка» продолжен в суде

Казань, , 05:58 — REGNUM Попытка обжаловать признание договора дарения дорогостоящих апартаментов площадью свыше 520 кв. м в Казани недействительным у бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина наткнулась на препон. Апелляционная жалоба судом оставлена без движения до 15 февраля 2019 года из-за того, что заявитель не направил её копию своей супруге — Лидии Мусиной, а также у суда есть вопросу к оплате госпошлины — к жалобе не приложены подтверждающие уплату документы. Ранее спорные апартаменты судом первой инстанции были возвращены в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве Роберта Мусина и, если этот вердикт суда не будет оспорен, они будут реализованы с торгов для расчётов с кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в сентябре 2017 года Арбитражный суд Татарии принял к производству иск конкурсного управляющего банкрота «Татфондбанка» с требованием признать несостоятельным бывшего главу правления ТФБ Роберта Мусина. 9 февраля 2018 года суд ввёл в отношении экс-банкира процедуру реструктуризации, но она не помогла восстановить платежеспособность, и в июле 2018 года Мусин был объявлен банкротом, в деле перешли к процедуре реализации имущества. Одновременно с этим продолжается расследование уголовных дел с ущербом свыше 50 млрд рублей (при долге кредиторам банка более 166 млрд рублей), фигурантом которых проходит экс-банкир.

В рамках формирования конкурсной массы финансовый управляющий Елена Рогожкина, а также кредиторы, основным из которых выступает ТФБ, потребовали признания недействительными ряда ранее заключённых сделок. По заявлению ТФБ был признан недействительным договор дарения недвижимого имущества от 22.02.2017 года, заключенный Мусиным с его несовершеннолетними дочерьми на квартиру общей площадью 520,08 кв. м на улице Тельмана в Казани и стояночное место на 39 кв. м по тому же адресу. В деле были применены последствия недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу должника.

«Наличие родственных связей между должником Мусиным P.P. и ответчиками подтверждается письмом Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2018 No 6093. Мусина Ясмин Робертовна и Мусина Раида Робертовна являются дочерями Мусина Роберта Ренатовича. Таким образом, по указанной сделке имущество должника было безвозмездно отчуждено заинтересованным лицам (дочерям) в трехлетний период до принятия заявления о признании должника банкротом, — отмечалось в определении суда. — На момент совершения спорной сделки должник имел неисполненные и денежные обязательства перед ООО «Аида и Д», что подтверждается определением от 29.04.2018 года по делу №А65−24 096/2017 о включении требований общества в размере 157 341 844,63 руб. в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника».

Суд также уточнил, что «в силу родственных отношений должника и одаряемых, имущество фактически сохранилось в пользовании и владении Мусина P. P» и «до настоящего момента должник зарегистрирован по адресу местонахождения жилого помещения, переданного по оспариваемому договору», и удовлетворил притязания ТФБ.

Решение суда не устроило должника и он попытался обжаловать его, но до 15 февраля 2019 года апелляционная жалоба оставлена без движения из-за недочётов.