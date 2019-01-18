Спор за дорогостоящие апартаменты экс-главы «Татфондбанка» продолжен в суде

Казань, 18 января 2019, 05:58 — REGNUM Попытка обжаловать признание договора дарения дорогостоящих апартаментов площадью свыше 520 кв. м в Казани недействительным у бывшего главы правления «Татфондбанка» Роберта Мусина наткнулась на препон. Апелляционная жалоба судом оставлена без движения до 15 февраля 2019 года из-за того, что заявитель не направил её копию своей супруге — Лидии Мусиной, а также у суда есть вопросу к оплате госпошлины — к жалобе не приложены подтверждающие уплату документы. Ранее спорные апартаменты судом первой инстанции были возвращены в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве Роберта Мусина и, если этот вердикт суда не будет оспорен, они будут реализованы с торгов для расчётов с кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, в сентябре 2017 года Арбитражный суд Татарии принял к производству иск конкурсного управляющего банкрота «Татфондбанка» с требованием признать несостоятельным бывшего главу правления ТФБ Роберта Мусина. 9 февраля 2018 года суд ввёл в отношении экс-банкира процедуру реструктуризации, но она не помогла восстановить платежеспособность, и в июле 2018 года Мусин был объявлен банкротом, в деле перешли к процедуре реализации имущества. Одновременно с этим продолжается расследование уголовных дел с ущербом свыше 50 млрд рублей (при долге кредиторам банка более 166 млрд рублей), фигурантом которых проходит экс-банкир.
В рамках формирования конкурсной массы финансовый управляющий Елена Рогожкина, а также кредиторы, основным из которых выступает ТФБ, потребовали признания недействительными ряда ранее заключённых сделок. По заявлению ТФБ был признан недействительным договор дарения недвижимого имущества
«Наличие родственных связей между должником Мусиным P.P. и ответчиками подтверждается письмом Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан
Суд также уточнил, что «в силу родственных отношений должника и одаряемых, имущество фактически сохранилось в пользовании и владении Мусина P. P» и «до настоящего момента должник зарегистрирован по адресу местонахождения жилого помещения, переданного по оспариваемому договору», и удовлетворил притязания ТФБ.
Решение суда не устроило должника и он попытался обжаловать его, но до 15 февраля 2019 года апелляционная жалоба оставлена без движения из-за недочётов.