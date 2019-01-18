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Правительство Японии одобрило рекордный годовой бюджет

Экономика

Бюджет составит 101,46 трлн иен

Токио, 18 января 2019, 05:25 — REGNUM  Обновленный вариант годового бюджета одобрило правительство Японии, говорится в официальном сообщении от 18 января.

Бюджет составит 101,46 трлн иен, увеличившись на 650 млн иен по сравнению с предыдущим вариантом, который властям в Токио пришлось пересмотреть. В нынешнем варианте бюджет на новый финансовый 2019 год — рекордный по объему.

Бюджет будет утвержден после того, как его одобрит парламент Японии.

Напомним, бюджет был пересмотрен после того, как в нем был выявлен просчет. Оказалось, что из-за неточности статистических данных, почти 20 млн японцев недополучили выплаты (на общую сумму в 53,7 млрд иен).

Неточные данные предоставлялись в течение 20 лет. Этот недочет выявила проверка.

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Правительство Японии
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