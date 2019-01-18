Жителям Якутии пообещали пассажирские перевозки по новой железной дороге

Якутск, , 05:02 — REGNUM Движение пассажирских поездов по железной дороге «Беркакит-Томмот» в Якутии начнётся в августе 2019 года. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам премьер-министра региона, ожидается, что новая железная дорога наконец-то будет принята в эксплуатацию весной. Это, как предполагается, повлечёт за собой снижение тарифов на грузоперевозки по ней — такие изменения запланированы с 1 июня.

«Тарифы на грузовые перевозки снизятся начиная с 1 июня, а в августе запустим регулярные пассажирские перевозки», — пояснил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, завершения строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск жители республики ждут уже более десяти лет. Несколько лет этот процесс тормозил нерадивый подрядчик «Трансстрой», который перестал строить дорогу, оставив большое количество недоделок, и при этом потребовал ещё средств, помимо прописанных в контракте, для завершения объекта. Сейчас контракт с компанией уже расторгнут, завершает строительство компания «Железные дороги Якутии».

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