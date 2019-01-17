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МИД Германии: «Северный поток — 2» будет достроен

Экономика

В любом случае

Берлин, 17 января 2019, 22:51 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никому уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 17 января, сообщает телеканал RT.

Когда журналисты спросили Мааса, возможно ли сейчас остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», он ответил, что сейчас это уже не возможно.

«Никто не остановит его», — сказал Маас.

Он также отметил, что в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен, так как русские достроят трубу самостоятельно и Германия будет покупать из неё газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США в Берлине разослал письма с угрозами санкций руководству германских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Германские власти расценили это как провокацию.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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