МИД Германии: «Северный поток — 2» будет достроен

Берлин, , 22:51 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что никому уже не удастся остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 17 января, сообщает телеканал RT.

Когда журналисты спросили Мааса, возможно ли сейчас остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», он ответил, что сейчас это уже не возможно.

«Никто не остановит его», — сказал Маас.

Он также отметил, что в случае введения санкций США против компаний, которые участвуют в строительстве данного газопровода, проект все равно будет завершен, так как русские достроят трубу самостоятельно и Германия будет покупать из неё газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США в Берлине разослал письма с угрозами санкций руководству германских компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Германские власти расценили это как провокацию.