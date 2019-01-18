Средний Урал ознакомили с опасными вызовами для региона

Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM Свердловская область в ближайшее время столкнётся или уже сталкивается с четырьмя вызовами, которые могут негативно сказаться на благополучии региона. Об этом заявил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров на областном гражданском форуме «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во-первых, отметил Кокшаров, в условиях трансформации рынка труда область может столкнуться с ростом безработицы и отсутствием квалификации для смены работы. Особенно это касается «умирающих профессий». Тем не менее при грамотном управлении жители региона смогут перейти в новых сферы, необходимые экономике, и реализовать себя там.

Во-вторых, можно упустить шанс стать центром разработки и внедрения новых технологий. В этом случае регион будет импортровать и адаптировать уже разработанные технологии, что поставит область в зависимость.

В-третьих, есть риск ограничиться развитием традиционных отраслей экономики вместо ориентации на глобальные проекты развития в регионе. Если структура экономики останется «статичной», то будет невозможно говорить о лидирующих позициях области в российских и мировых рейтингах.

Наконец, даже в условиях экономического прорыва есть опасность, что рост коснётся лишь крупнейших агломераций региона, оставив остальную территорию ни с чем, отметил эксперт.

Напомним, на областном гражданском форуме «Образ региона будущего: умный, комфортный, счастливый» общественники и чиновники представили человека будущего и призвали сделать свердловчан счастливыми. Также на мероприятии предложили ввести ликбез по истории для представителей власти, чтобы те учитывали исторический контекст при принятии своих решений.

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