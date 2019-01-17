Второй месяц подряд: долги по зарплатам в Марий Эл выросли в 1,7 раза

Йошкар-Ола, , 20:37 — REGNUM Просроченная задолженность по заработной плате в Марий Эл по состоянию на 1 января 2019 года составила 8,5 млн рублей. В течение месяца долги увеличились на 3,374 млн рублей или в 1,7 раза, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

По данным ведомства, недополучили заработную плату 385 сотрудников республиканских предприятий или по 22,078 тыс. рублей на каждого.

В статистических данных впервые появился долг строительных организаций в размере 6,052 млн рублей в отношении 243 работников. Таким образом, каждый строитель недополучил по 24,905 тыс. рублей. В структуре долга республиканских предприятий доля строительных организаций составляет 71,2%.

Сохраняется задолженность предприятий сухопутного и трубопроводного транспорта — долг составляет 1,896 млн рублей в отношении 98 сотрудников или по 20,265 тыс. рублей на каждого в среднем. В структуре общего долга доля указанных предприятий составляет 22,3%. Напомним, это долги ГУП республики «Козьмодемьянское АТП», которое находится в стадии банкротства.

На 6,8% снизилась задолженность организаций, работающих в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха. На начало года она составила 552 тыс. рублей в отношении 44 человек, или по 12,545 тыс. рублей на каждого.

Отметим, что по сравнению с прошлым месяцем, нет задолженности в образовании, а также среди учреждений культуры, искусства, отдыха и развлечений, теле‑ и радиовещания. Также погашен долг в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и в области сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях; а также лесозаготовок.

Предположительно, задолженность в строительстве накопило ГУП республики «Мосремстрой».

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В прошлом месяце аналогичная сумма задолженности по зарплатам на этом предприятии была отражена в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по заработной плате, который публикует Госинспекция труда в Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение предыдущего месяца долги по зарплате в республике выросли на 20,1% и составили 5,126 млн рублей.

При этом с начала прошлого года задолженность по зарплатам в Марий Эл увеличилась лишь на 172 тыс. рублей или на 2%.