Вучич: Сербия будет покупать российский газ через «Турецкий поток»

Белград, , 20:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена покупать только российский газ. Об этом он сказал сегодня, 17 января, на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Белграде.

Вучич рассказал, что очень многие советуют ему покупать газ где угодно, только не в России, однако на данный момент Сербия не видела другого газа, кроме российского.

«Я вчера наслушался историй о том, откуда к нам по всему миру может прийти газ, но я еще не видел ни одного кубометра другого газа, кроме российского», — сказал президент Сербии.

Он отметил, что речь шла и о сжиженном природном газе, которая в два раза дороже газа российского.

«Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше, но зачем нам платить в два раза больше?» — сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что на данный момент самое лучшее предложение на рынке по соотношению цена-качество — это российский газ. Сербия будет закупать российский газ, который пойдет по «Турецкому потоку».

«Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас мы хотим получать газ через «Турецкий поток», через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод», — рассказал сербский лидер.