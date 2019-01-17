«Цены на проезд космические»: жители Сургута пересели на велосипеды

Сургут, Югра, , 20:05 — REGNUM Жители Сургута (ХМАО) протестуют против двукратного повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Люди пересаживаются зимой на велосипеды, устраивают одиночные пикеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты НКО «Большая семья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в общественном транспорте в Сургуте с 21 декабря на некоторых маршрутах поднялась до 40−50 рублей. Это связано с тем, что субсидировать в экономической столице Югры стали лишь муниципальные маршруты, и большинство перевозчиков Сургута перешли на самоокупаемость. А именно, из 22 маршрутов только девять остались муниципальными.

Активисты НКО «Большая семья» отправили письменное обращение главе Сургута Вадиму Шувалову, с предложением внести изменения в решение думы города от 29.09.2006 №76-IV ДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения» относительно многодетных семей.

Сургутяне предлагают в категории населения, которым предоставляется дополнительная денежная компенсация расходов на проезд в городском пассажирском транспорте, добавить детей из многодетных семей и одного родителя. Кроме того, рассмотреть возможность выдачи социального проездного всем льготным категориям граждан без исключения.

Предлагаемые изменения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, отмечают активисты.

В пабликах Сургута с декабря 2018 года не стихает буря негодования. Перевозчики взимают плату за проезд в общественном транспорте кто во что горазд: 41, 47, 50 рублей за одну поездку, негодуют граждане.

«Сургут, цены космические на проезд. С 23,5 до 40 рублей поднялись за неделю. Хватит молчать, надо действовать!», — звучат призывы к митингу.

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