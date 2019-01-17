В Челябинскую область за год переехали более 7 тыс. соотечественников

Челябинск, , 19:46 — REGNUM Челябинская область в 2018 году приняла 7325 соотечественников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Всего за год по государственной программе переселения соотечественников в область переехали 3775 участников этой программы и 3460 членов их семей. Заложенный в программе уровень превышен более чем в пять раз. 7% переехавших находятся в трудоспособном возрасте. 37% имеют высшее образование, 36% — среднее профессиональное.

В основном на Южный Урал переехали из Казахстана (67%), Узбекистана (13%), Молдавии — (это 8%) и Таджикистана — (4%). 75,5% прибывших граждан поселились в Челябинске.