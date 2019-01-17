НБУ призвали избавиться от российских банков и перекрыть вывод денег

Киев, , 19:34 — REGNUM Национальный банк Украины должен усилить борьбу с российскими банками, незаконно нажитым капиталом и выводом средств в офшоры. Об этом 17 января с трибуны Верховной Рады заявил депутат от фракции «Самопомощь» Егор Соболев, обращаясь к главе НБУ Якову Смолию.

«Мы приветствуем укрепление курса гривны, рост доверия людей к банкам, увеличение кредитов, которые банки начали выдавать предпринимателям… Если центральный банк не будет активным в решении трех проблем, которые привели к огромным потрясениям, к шокам в банковской системе, на валютном рынке в прошлом, то есть большая угроза, что эти шоки повторяться. Мы хотим от вас большей активности в финансовом контроле», — сказал Соболев.

Он призвал НБУ прекратить отмывать деньги украинских чиновников-коррупционеров.

«Сегодня сотни прокуроров, судей, политиков имеют огромные активы, проводят огромные операции без каких-либо объяснений откуда они взяли деньги… Национальный банк и коммерческие банки должны быть местом, куда коррупционер не может прийти и легко провести операцию, — это первое задание для НБУ», — добавил Соболев.

По его словам, НБУ не борется с выводом олигархического капитала в офшоры.

«Вторая задача — офшоры. Вы, к сожалению, не сказали, сколько за прошлый год было выведено денег из украинской экономики. Мы бы хотели увидеть более сильную позицию НБУ в решении этой проблемы. Ясно, что это не может быть решено только методами наказания и финансового контроля. Но вы можете много сделать, чтобы это было невозможно сделать для олигархических компаний, которые больше всех злоупотребляют этим законодательством», — сказал Соболев.

Депутат также призвал НБУ полностью закрыть украинский рынок для российских банков.

«И третья важна задача для Нацбанка — присутствие России в банковской сфере. Мы приветствуем тот факт, что оно сократилось, но мы и дальше настаиваем, что само присутствие российских банков, тем более государственных российских банков — это угроза для Украины. Также, как и присутствие России в экономике и, страшно сказать, в украинской политике. Все российское — инструменты Путина для ведения гибридной войны. Чем быстрее мы избавимся от российских банков, тем надежнее станет банковская система Украины», — подытожил Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смолий заявил, что впервые за пять лет банковская система Украины стала прибыльной. По его словам, в стране работает 77 банков, включая четыре государственных и 22 банка с иностранным капиталом.

«В итоге банковский сектор продемонстрировал хорошие результаты. На сегодня в Украине работает 77 банков, включая 4 государственных и 22 банка с иностранным капиталом. Банковская система не только устойчивая и прозрачная, но и впервые за пять лет прибыльная. Доверие населения к банковской системе укрепляется. Население увеличило гривневые вклады на 15% за гол», — рассказал Смолий.

Он также пообещал в 2019 году перечислить в государственный бюджет Украины 44,6 млрд. гривен прибыли за 2018 год.

«В 2018 году мы прошли проверку счетной палаты, которая подтвердила стандарты деятельности НБУ. Отмечу, что в 2019 году мы перечислим в государственный бюджет нашу прибыль за предыдущий год в размере 44,6 млрд гривен», — пообещал Смолий.