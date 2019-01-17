Количество московских финалистов «Я – профессионал» увеличилось втрое

Москва, , 18:37 — REGNUM 7 200 студентов из Москвы смогут принять участие в заключительном очном этапе олимпиады. Это в три раза больше, чем в прошлом сезоне (2356 человек в 2017/2018 году).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и практический (заключительный) этап. Финальные испытания стартуют 26 января и пройдут офлайн в более чем 50 городах России. Участники могут выбрать территориально удобные им площадки, которые расположены во всех федеральных округах.

«В топ-10 регионов по количеству прошедших в заключительный этап попали Москва (7200 участников), Санкт-Петербург (3022 участника), Свердловская область (1200 участников), Томская область (961 участник), Республика Татарстан (817 участников), Ростовская область (605 участников), Новосибирская область (578 участников), Приморский край (513 участников) и Нижегородская область (486 участников)», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

«Москва на заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал» представлена участниками из более чем 90 вузов. По количеству студентов, прошедших на отборочные состязания, лидируют НИУ ВШЭ (1631 человек), Первый МГМУ им. Сеченова (964 человека), МГУ им. М.В. Ломоносова (954 человека), МФТИ (536 человек), МГТУ им. Н.Э. Баумана (429 человек), НИЯУ МИФИ (347 человек), НИУ МГСУ (207 человек), РТУ МИРЭА (204 человека), НИТУ МИСиС (183 человека) и Финансовый университет (143 человека)», — отмечает руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Более чем в четыре раза увеличилось количество студентов, прошедших во второй этап, в Дальневосточном (с 221 до 967 человек) и в Северо-Кавказском федеральных округах (с 100 до 484 человек). В два раза больше студентов из Южного (рост с 682 до 1535 человек), Уральского (рост с 898 до 2151 человек), Сибирского (рост с 1143 до 3111 человек) и Приволжского федеральных округов (рост с 1645 до 3779 человек) смогут побороться за призы в этом году. Центральный и Северо-Западный федеральные округа показали полуторакратный рост числа участников: с 1472 до 2224 человек и с 303 до 503 человек соответственно. Число допущенных до заключительного этапа в Москве выросло с 2356 до 7000 человек (рост в 3 раза), а в Санкт-Петербурге с 748 до 3022 человек (рост в 4 раза).

Всего за призы в заключительном этапе поборются 25 117 студентов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году (9865 человек в 2017/2018 учебном году). В 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди получат профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

28 января начинаются профильные зимние школы для участников олимпиады «Я — профессионал». Это специальные форумы для студентов и выпускников, часть масштабной образовательной программы олимпиады. Участники, продемонстрировавшие высокие результаты и прошедшие дополнительный отбор в виде конкурса мотивационных писем, смогут принять участие в зимних школах — образовательных форумах, максимально ориентированных на практику. 24 школы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре в конце января — начале февраля 2019 года. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей, встретятся с ведущими российскими учеными и представителями компаний-партнеров проекта.

Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике — Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.

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