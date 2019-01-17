РЖД и Сербия создадут совместные компании для работы в третьих странах

Белград, , 18:37 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» совместно с сербскими компаниями намерены создать ряд дочерних структур для участия в проектах на территории других стран. Об этом 17 января сообщил журналистам в Белграде глава РЖД Олег Белозёров.

«Будем выступать, возможно, в других странах и совместно участвовать в подрядных работах», — сказал Белозёров.

Глава РЖД также сообщил, что по итогам сегодняшних переговоров запланировано заключение нового контракта с сербской стороной на сумму 230 млн евро, который мы будем реализовывать в течение четырех лет.

Напомним, что РЖД работает в Сербии с 2014 года. В частности, в соответствии с контрактом между ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Инфраструктура железных дорог Сербии» реализуются проекты по реконструкции железнодорожной линии Белград (Сербия) — Бар (Черногория) на средства российского кредита, а также модернизации путей на линии Белград — Будапешт, что предусматривает строительство тоннеля Чортановци и виадука в пойме реки Дунай.

Общая сумма действующего контракта составляет $941 млн, и на сегодняшний день выполнен объём работ приблизительно на $550 млн.

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