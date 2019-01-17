Глава архангельского минздрава пожаловался на льготников

Архангельск, , 18:04 — REGNUM Министерство здравоохранения Архангельской области на протяжении нескольких лет вынуждено тратить все больше средств на обеспечение льготников лекарствами. И дело не в том, что льготников становится больше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал на заседании «круглого стола» по проблемам регионального здравоохранения глава отраслевого министерства Антон Карпунов, программа льготного обеспечения предполагает две категории льготников и, соответственно, два источника финансирования — федеральный и региональный бюджеты. Однако законодательный нюанс в виде Постановления Правительства РФ № 890 позволяет льготникам переходить из категории в категорию, получив свое из двух источников сразу.

«В 2018 году у нас было 106 450 федеральных льготников, из них 69 170 выбрали выплаты вместо лекарств и из федерального бюджета им было выплачено более 57 млн рублей. При этом представители этой категории обратились в министерство здравоохранения Архангельской области, и воспользовалась своим правом восстановить льготное обеспечение лекарствами за счет регионального бюджета», — рассказал Карпунов.

Самым непростым годом для регионального минздрава был 2015 год — тогда миграция льготников составила почти 70%. В прошлом году из-за находчивости льготников в областной казне пришлось увеличить расходы на 92 млн рублей. Всего региональную льготу в прошлом году получили 25 тысяч человек из федерального списка. Потратить на это областному бюджету пришлось порядка 360 млн рублей.

Добавим, что в 2019 году финансирование этого направления увеличено на 43%. На обеспечение лекарствами региональных льготников будет направлено 1,5 млрд. рублей.