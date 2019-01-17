КСП нашла нарушения на 78 млн рублей при реконструкции стадиона в Орле

Орел, , 17:40 — REGNUM Нарушения на общую сумму 77,8 млн рублей выявила Контрольно-счетная палата (КСП) Орловской области при проверки использования бюджетных средств при проведении реконструкции центрального стадиона им. Ленина в Орле. Информация об итогах проверки размещена на сайте региональной КСП. Как напоминает ИА REGNUM, стадион им. Ленина в Орле должен бы быть реконструирован к 450-летию Орла, которое праздновалось в 2017 году.

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Аудиторы КСП провели проверку в период с 2014 года по ноябрь 2018 года. Всего было проверено использование 488 млн 478,4 тыс. рублей. Объем выявленных нарушений составил 77 млн 838,1 тыс. рублей. Так, при проверке было установлено, что реконструкция стадиона не была проведена в полном объеме, а ряд выполненных работ — крайне низкого качества. Выявлены и факты неэффективного использования бюджетных средств: чиновниками были приняты и оплачены фактически невыполненные работы на 33,5 млн рублей.

Отметим, что реконструкция стадиона в Орле началась в 2015 году, к 450-летию города, ее исполняла компания «Мособлстрой» с субподрядчиками. Тогда стадион был принят, хотя часть работ так и осталась невыполненной. В октябре 2018 года по факту нарушений при реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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