Число безработных в России в декабре выросло почти на 5%

Москва, , 17:21 — REGNUM Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в декабре увеличилась на 4,9%. Такие данные приводит 17 января пресс-служба Роструда.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2019 года в России было официально зарегистрировано 693,2 тысячи безработных, что на 32,3 тысячи больше, чем на 1 декабря 2018 года.

В декабре снижение числа зарегистрированных безработных было зафиксировано в восьми регионах страны. В Белгородской и Брянской областях показатель остался без изменений, а в 75 регионах наблюдался рост числа безработных.

Наибольший рост показателя зафиксирован в Крыму — на 22,8%, Астраханской области — на 21,0%, Ненецком автономном округе — на 14,2%, Костромской области — на 13,2%, Приморском крае — на 12,8%.

Уровень регистрируемой безработицы в целом по России на 1 января 2019 года составил 0,9%, что аналогично показателю на 1 декабря 2018 года, говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минтруда сообщили, что за 2018 год количество официально зарегистрированных безработных в России сократилось на 9,8%. Согласно данным ведомства, по состоянию на 9 января 2019 года в стране числилось 694,5 тысячи безработных, тогда как годом ранее — 770,3 тысячи человек.

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