С человека или с площади: в Татарии установили новый тариф на вывоз ТКО

Казань, , 16:51 — REGNUM За услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) жители Татарии теперь будут платить с человека. Размер новых тарифов озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе расширенной коллегии минстроя республики.

Так, тариф на услугу для жителей многоквартирных домов составит 71,95 рубля с человека ежемесячно, для жителей частных домов — 78,05 рубля с человека в месяц.

До этого жители республики платили за услугу вывоза отходов при начислении в размере 2,8 рубля с каждого метра площади жилья.

Кроме того, министр отметил, что будет внедряться практика по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, а также система дуального накопления — раздельного сбора мусора.

При этом удалось добиться исключения из тарифа НДС. Соответствующей договоренности глава Татарии Рустам Минниханов достиг на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине декабря, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

«Благодаря этому удалось сформировать очень оптимальный тариф в пользу граждан нашей республики», — отметила она и добавила, что для некоторых жителей республики тариф будет даже ниже, чем они платили ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Татария, как и многие регионы России, с 1 января перешла на новую систему обращения с ТКО. Региональными операторами стали две компании: «УК ЖКХ», ответственная за вывоз мусора западной зоны, в которую входит Казань и 21 муниципальный район республики. Региональным оператором восточной зоны — Набережные Челны и прилегающие районы Закамья — стало ООО «Гринта».

Причем ряду населенных пунктов ранее услуга вывоза отходов не предоставлялась. В регионе планируется внедрять раздельный сбор мусора, предполагающий перерабатываемые отходы и неперерабатываемые. Также могут появиться отдельные контейнеры для сбора опасных отходов — батареек, люминесцентных ламп, неиспользованных лекарственных средств, компьютеров и электроники. Пока же в социальных сетях жители республики отмечают, что два вида контейнеров установлены далеко не везде.

Накануне минстрой республики сообщил, что начинает работу горячая линия по вопросам внедрения новой системы обращения с отходами.

Ранее, подводя итоги работы за год, мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что вопрос о раздельном сборе мусора — один из самых неподъемных вопросов, причем не по финансовым, а по ментальным причинам. Он сказал, что даже брать пример в России по этому вопросу не с кого, регион станет пилотным, а каждый из казанцев должен начать изменения прежде всего с себя.

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